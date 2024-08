'Romulus': um velho-novo alien está em cartaz em Londrina

Há uma piada sombria (ou ironia trágica, dependendo do cinismo de cada um) aninhada na aparência de um personagem familiar em “Alien: Romulus”.





A mudança é uma decisão criativa duvidosa em prol daquela pitada de “fan service” que se espera em uma reinicialização. O que for melhor para a empresa (ou seja, Walt Disney Corp.), de fato.

Mas isso, talvez, seja injusto com “Alien: Romulus” – em última análise, uma boa e velha brincadeira – e com seus antecessores como um todo. Em meio à contínua corrida do ouro de continuações e reinicializações e renovações, o mundo de “Alien” permaneceu uma criatura notável, por assim dizer.





É uma franquia cuja cada iteração (descontando os “spinoffs” de “Alien vs. Predator”) fez em grande parte um esforço sério e interessante para se reinventar, enfrentar e expandir sua mitologia.

Você pode afirmar isso sobre o salto entre os dois clássicos frios de “Alien” e “Aliens”, quando a obra simples, mas brilhantemente elegante de terror espacial de Ridley Scott foi adaptada por James Cameron em um blockbuster de ação puro e em grande escala dos anos 80.





Você pode afirmar isso sobre o retorno de Scott à franquia com as prequelas filosóficas mais recentes, “Prometheus” (2012) e “Alien: Covenant” (2017), ambos, com o tempo, lidos apenas de forma mais fascinantemente ambiciosa e tematicamente complexa (particularmente o segundo, “Covenant/Pacto").

“Alien: Romulus”, então, é diferente em seus objetivos espirituais de voltar às raízes da franquia, e de forma um tanto apropriada, como um trabalho independente que fica imprensado entre os eventos de “Alien” e “Aliens”.





Em vez de criar seus próprios mitos, ele pega principalmente os dois primeiros filmes, os remixa e divide a diferença. O resultado é um filme que não tem a seriedade narrativa ou os temas grandiosos das prequelas de Scott – mas esse não é realmente o ponto aqui. A questão, e o sucesso do empreendimento, reside principalmente em se divertir muito.

A abertura de “Romulus”, dirigida e co-escrita por Fede Álvarez (“Evil Dead”, “Don’t Breathe”), desde logo remete a “Alien”, tanto em estilo quanto em narrariva.





Há o zumbido técnico semelhante e o despertar sonolento dos computadores de uma nave espacial e uma imitação da aparência dos créditos de abertura do filme de 1979 (embora não seja o mesmo título icônico revelado). E continuamos exatamente onde o primeiro filme terminou, quando os destroços da espaçonave destruída do original são desmontados e uma rocha fossilizada é trazida a bordo de uma estação espacial.





