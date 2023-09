Rua Amélia Riskallah Abib Tauil em Londrina é totalmente liberada

O cenário que antes era de destruição agora é outro. Depois de nove meses de interdição – entre parcial e total -, a rua Amélia Riskallah Abib Tauil foi liberada para o trânsito e pedestres. O trecho de cerca de 170 metros, entre as ruas Doutor Mario de Barros e José Munhoz, na marginal da BR-369, na zona leste de Londrina, estava com crateras e asfalto afundado, em razão de fortes chuvas, desde o início do ano.





A recuperação da via começou em agosto, com previsão inicial de término em 15 dias, mas o prazo acabou se estendendo e a finalização e pintura aconteceu somente em setembro. A justificativa da prefeitura foram os dias chuvosos. A revitalização foi feita por servidores do próprio município e uma terceirizada que tinha contrato com o poder público londrinense, que executou a parte mais “pesada”.

Toda a pavimentação antiga e deteriorada foi retirada. “Tivemos que reconstruir a pista, meio-fio, além de fazer a manutenção em poços de visita e tubulações. É uma rua de movimento intenso, tanto de quem vem da rodovia para acessar a avenida das Maritacas, quanto de quem já está na Maritacas e quer descer até as empresas que existem naquela região. O transtorno, com a interdição, estava sendo grande”, destacou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.





Os moradores da região acreditam que o novo asfalto deverá colocar fim a um problema antigo no jardim Santa Izabel, na zona leste de Londrina. “Antes mesmo dessa interdição, que foi feita porque era impossível alguém passar de carro, já tínhamos dificuldades com essa rua. Sempre apareciam buracos e dava para perceber que uma situação pior poderia acontecer, o que acabou se confirmando. Demoraram para arrumar, mas agora esperamos que todos tenham vida normal por aqui”, avaliou o encanador José Fagundes.





