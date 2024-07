Santuário da Vila Nova abre vagas para casamento comunitário em Londrina

“Ofertamos a possibilidade do casamento comunitário, como uma maneira de tornar esse processo mais acessível a casais que sonham em se casar na Igreja e, muitas vezes, não têm condições de realizar esse sonho. Então, além de tornar mais acessível os valores, incluímos alguns serviços ofertados pelas nossas pastorais do Santuário”, explica Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar.

Estádio do Café recebe a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano no fim do mês

Estão aberta as inscrições para casais que queiram participar do casamento comunitário, que será realizado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, no dia 17 de agosto, a partir das 9h30.

Como participar?







Para participar do casamento comunitário, o casal precisará participar da preparação para o matrimônio, que será realizada nos dias 26/07, das 19h30às 22h, 27/07, das 14h às 20h, e 28/07, das 8h às 12h. Para enviar a documentação do matrimônio, como documentos pessoais e comprovante de residência, é preciso conversar com a secretaria do Santuário, que irá orientar em qual paróquia deve ser dada a entrada no processo, normalmente a igreja mais próxima da residência dos noivos. O prazo para dar entrada nos documentos é o mesmo do início da preparação para o matrimônio: 26/07.

Renata Volpe explica que, quem não for casado no civil deverá procurar o cartório para também dar entrada na documentação por lá. “Assim, faremos casamento religioso com efeito civil”, explica.

No Santuário, é preciso conversar com o Carlos, através dos telefones (43) 3329-1039 ou (43) 9.9992-3050 (WhatsApp). Para o padre Rodolfo Tristlz, pároco e reitor do Santuário, o espaço está sempre de portas abertas para atender às necessidades da comunidade. “A Casa da Mãe Aparecida é a casa de todos os seus filhos, por isso, queremos receber esses casais de braços abertos para realizarem o sonho de se casarem”, diz.