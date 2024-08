Santuário da Vila Nova convoca voluntários para a Festa da Padroeira

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na Vila Nova, na área central de Londrina, está convocando voluntários para trabalhar durante a programação da Festa da Padroeira, uma das maiores celebrações religiosas da Arquidiocese do Município.





Segundo o Santuário, todo ano, diversas pessoas se voluntariam para ajudar as equipes de limpeza, de acolhida, de intercessão, de bazar e das barraquinhas, entre outros setores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quem quiser ajudar, basta entrar no grupo de WhatsApp criado para reunir os voluntários, no qual serão transmitidas as informações, ou deixar o nome no final das missas do fim de semana.





“A organização da Festa da Padroeira começa alguns meses antes do dia 12 de outubro, dedicado à Nossa Senhora Aparecida. E, a cada ano, nossas atividades crescem e recebem mais pessoas. Por isso, muitos devotos da padroeira do Brasil nos procuram para ajudar na programação, seja no próprio dia 12 ou nos dias anteriores, quando inicia a novena”, explica o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Normalmente, a programação completa da Festa da Padroeira é divulgada e lançada um mês antes, em uma coletiva de imprensa e por meio das redes sociais. “Ainda estamos ajustando alguns detalhes para poder divulgar as novidades neste ano”, afirma.