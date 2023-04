Santuário de Londrina promove festival com prêmios em dinheiro de até R$ 5 mil

“Esse momento é um dos mais aguardados aqui no Santuário, primeiro porque é um dia em que nos reunimos para confraternizarmos e para nos divertirmos junto. Além disso, é uma festa que se realiza desde que o Santuário foi criado, ainda como capelinha, em 1940. Então, é uma tradição que vem desde o início da nossa trajetória como comunidade”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

No dia 10 de junho, os portões serão abertos às 18h30 e a Noite Festiva terá início a partir das 20h. Os convites custam R$ 30.

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, promove a tradicional Noite Festiva, no próximo dia 10 de junho. O evento, que será realizado num sábado, reúne a comunidade, amigos e gente de toda a cidade para um momento de confraternização com show de prêmios e barraquinhas gastronômicas. Desta vez, serão sorteados prêmios de até R$ 5 mil em dinheiro, além de TV de 60 polegadas, entre outros.





Entre os prêmios, dois deles serão em dinheiro: um de R$ 5 mil e outro de R$ 2 mil, além de uma Smart TV de 60 polegadas, um faqueiro inox com 130 peças e uma churrasqueira gaúcha a gás e carvão. “Esses são os prêmios maiores, mas, haverá diversos outros prêmios menores que serão sorteados durante a Noite Festiva. Nosso costume é presentear muitas pessoas com cestas de alimentos que são doados por diversos amigos e parceiros”, explica o padre Rodolfo. Todos os recursos arrecadados serão aplicados em melhorias no próprio Santuário.





Em 2022, na primeira Noite Festiva pós-pandemia, foram quase 1,5 mil cartelas vendidas. “Veio tanta gente, de tantos lugares, que foi necessário mover os bancos da igreja para a rua a fim de acomodar as pessoas que estavam participando das rodadas de prêmios, mas, também, as pessoas que vieram apenas para aproveitar alguma barraquinha de comida”, lembra o padre Rodolfo. Segundo o pároco e reitor, neste ano, a equipe de organização está preparada para receber ainda mais pessoas.