Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina homenageia trabalhadores rurais

O trabalho do homem do campo é cada vez mais pautado no saber científico, mas sem deixar de lado a fé. A fé no bom clima, a fé na boa colheita e fé de que os frutos de seu trabalho garantirão o seu sustento. Encerrando o mês marcado pelos festejos juninos, dedicados a Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, na Vila Nova, há mais de 20 anos iniciou a tradição de celebrar a missa em ritmo sertanejo, em homenagem ao trabalhador rural.

Para o sacerdote, a data é importante para lembrar a toda a comunidade das dificuldades pelas quais passam os agricultores e a missa é o momento em que todos os fiéis são chamados a rezar por eles, pelas suas famílias e pelo trabalho que realizam. “Nós sabemos o quanto é difícil para as pessoas que trabalham no campo, principalmente o pequeno agricultor, que é o que mais sofre e o que mais passa dificuldade.”

Diversas entidades, instituições e pessoas são convidadas a participar da celebração, mas as missas são abertas a toda a comunidade. Embora o piano clássico e o órgão sejam substituídos por instrumentos mais familiares aos moradores da zona rural, como viola, sanfona e gaita, e os músicos estejam vestidos a caráter, Trisltz ressaltou que a celebração não tem sentido folclórico e o que ocorre é a inculturação da liturgia.





“A missa é no sentido de inculturação, onde nós trazemos para a celebração aquilo que é próprio do homem do campo. Esses instrumentos estão mais próximos da realidade desse povo dão o tom desse momento de louvor à Maria que nós fazemos com o homem do campo”, explicou o padre. “A liturgia não muda, o que muda são o ritmo e a forma como os cantos são executados.”





