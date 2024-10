Santuário Nossa Senhora Aparecida vende pão com medalhinha até o dia 12

O Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, na região central de Londrina, comemora no próximo dia 12 o dia da Padroeira. Uma das tradições das comemorações são os pães com a medalhinha da santa, abençoada pelo padre.





Os pães são vendidos no Santuário, na saída das missas em três tipos: o tradicional, o pão de torresmo e o pão integral de nozes. Todos estarão disponíveis também no sábado (12).

“É um costume que criamos em 2022 e, desde então, sempre incluímos uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida em alguns pães nessa época do ano, para que as pessoas possam se sentir ainda mais abençoadas e acolhidas pela nossa Padroeira do Brasil”, ressalta o pároco e reitor do Santuário, padre Rodolfo Trisltz.





Os pães são produzidos semanalmente no Santuário e são vendidos durante a programação da Quarta da Padroeira e após as missas do final de semana, além de estarem incluídos no café oferecido a peregrinos que vêm ao Santuário através de roteiros organizados por agências de viagens.



FESTA DA PADROEIRA





Até o dia 10 de outubro está sendo realizada a tradicional Novena da Padroeira, sempre às 19h30. A programação da Festa da Padroeira terá ainda, no dia 11, às 19h30, a celebração das Vésperas Solenes com troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz.

No dia 12, terço dos homens acontece à meia-noite e são previstas missas às 5h, 7h, 9h, 10h30, 13h, 15h e 17h, com consagração das crianças às 12h, procissão luminosa às 18h e coroação às 19h.





PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO DIA 12 DE OUTUBRO

00h – Terço dos homens

05h – Missa com padre Laurindo Lopes da Silva

07h – Missa com Padre Alexandre Alves

09h – Missa com Dom Manoel João Francisco (bispo emérito de Cornélio Procópio)

10h30 – Missa com Dom Luiz Soares Vieira (arcebispo emérito de Manaus)

12h – Bênção das Crianças

13h30 – Missa com padre Joel Medeiros

15h – Missa com Dom Geremias Steinmetz

17h – Missa com Dom Geremias Steinmetz

18h – Procissão luminosa

19h – Coroação de Nossa Senhora