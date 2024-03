Secretaria da Mulher de Londrina abre inscrições para curso sobre Imposto de Renda

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) de Londrina está com inscrições abertas para curso de aperfeiçoamento em Imposto de Renda. A aula será na sexta-feira (22), das 19h às 21h, na Universidade Anhanguera – Campus Catuaí, localizada na rua Edwy Toques Araujo, 900, Gleba Palhano.





São ofertadas 20 vagas e a atividade é voltada para mulheres a partir de 18 anos, residentes em Londrina e nos distritos. As interessadas em participar devem entrar em contato pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.

De acordo com a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o curso faz parte da programação do Mês da Mulher e atende às demandas das mulheres assistidas pela Sala da Mulher Empreendedora, com relação ao preenchimento da Declaração Anual Simplificada do MEI (Microempreendedor Individual).





A professora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, da Universidade Anhanguera, Emanuelli Kernkamp, informou que elas aprenderão, de forma prática, a entregar corretamente a Declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física.





“Apresentaremos a legislação atualizada referente à DIRPF (Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas) 2024, incluindo a declaração de espólio, bens, dívidas, diretos, restituição, reconhecimento, IRPF (Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas) para MEI, equívocos comuns e a transmissão da DIRPF. O objetivo do curso é facilitar a compreensão dessa obrigação anual através de exemplos práticos e demonstrativos”, explicou.





