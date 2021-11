Secretaria de Saúde de Londrina terá ação para marcar Dia Mundial de Luta contra a Aids

Para conscientizar a população sobre as medidas de prevenção à Aids, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), promoverá uma ação de panfletagem nesta quarta-feira (1º), das 8h às 12h. A ação será realizada em frente ao CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento Dr. Bruno Piancastelli Filho), que fica na Alameda Manoel Ribas, 01, no Centro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante a manhã, os profissionais de saúde vão entregar panfletos educativos e kits com preservativos e gel lubrificante para quem passar pelo local. A intenção é divulgar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro, e enfatizar as medidas de prevenção às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como a Aids, as hepatites virais, sífilis e outras.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Estamos tendo um número considerável de pessoas se contaminando durante a pandemia. Somente de janeiro deste ano até o momento, registramos 204 novos casos positivos para aids em Londrina, sendo 171 homens e 33 mulheres. Temos que divulgar as informações para que as pessoas se cuidem, usem medidas preventivas como o preservativo e realizem os testes rápidos para evitar o próprio adoecimento e o contágio de terceiros”, disse a dentista do CTA (Centro de Testagem e Acolhimento), Lázara Regina Rezende.





O teste rápido para o HIV é um importante meio de contenção da doença e auxilia no diagnóstico precoce, possibilitando o tratamento e acompanhamento adequado do paciente, com melhor qualidade de vida. Em Londrina, ele é ofertado no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Clínica Psiquiátrica da Vila Normanda, Hospital Zona Norte, Hospital Zona Sul, PEL (Penitenciária Estadual de Londrina), Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, Maternidades do Hospital Universitário, Hospital Evangélico, Hospital do Coração e Hospital Mater Dei.





Para fazer o teste rápido gratuitamente, no CTA, é preciso agendar o horário no site da Prefeitura de Londrina, clicando no link https://www.londrina.pr.gov.br/agendamentos. O agendamento de dia e horário está sendo realizado exclusivamente pela internet. Porém, quem tiver alguma dúvida sobre o assunto pode ligar de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, para os telefones (43) 3378-0146 ou 3378-0147.

Continua depois da publicidade





Sobre a data – Instituído em 1987, o Dia Mundial de Luta contra a Aids visa conscientizar a sociedade e os órgãos públicos sobre a necessidade da adoção de medidas efetivas de prevenção de novas infecções pelo HIV, assim como reforçar a solidariedade e a compreensão para com as pessoas que vivem com HIV/aids.