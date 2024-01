Sema credencia apicultores para retirada e manejo de abelhas em Londrina

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) de Londrina irá credenciar de apicultores e empresas especializadas na retirada, manejo e transporte de abelhas, vespas e marimbondos.





As informações completas sobre o procedimento estão disponíveis neste link, e os interessados podem se inscrever a partir das 12h de quarta-feira (3).



Publicidade

Publicidade





O chamamento compreende a execução de 1.250 ações. Os contratos terão vigência de 60 meses, e as empresas ou profissionais cadastrados receberão remuneração de R$ 391,38 para cada serviço realizado. Dessa forma, o valor máximo investido pela Prefeitura na iniciativa poderá ser de até R$ 489.225,00.







As ações de retirada desses insetos serão executadas tanto em locais públicos quanto nas residências de pessoas com renda de até três salários mínimos. Para solicitar o serviço, a população deverá entrar em contato com a Gerência de Parques e Biodiversidade da Sema pelo telefone (43) 3372-4765.

Publicidade





O prazo para execução da retirada será de 24 horas a partir do recebimento da ordem de serviço. Os contratados deverão atender aos chamados, quando solicitados pela Sema, fazendo uso de Equipamentos de Proteção Individual e realizando o isolamento da área para evitar possíveis acidentes com os moradores e cidadãos.





Além disso, os apicultores ou empresas deverão executar os serviços sem cometer maus-tratos aos animais, elaborando relatórios que contenham fotos da colmeia, e permanecendo à disposição para prestar esclarecimentos à Sema.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: