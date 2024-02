Sema de Londrina orienta população para não alimentar animais silvestres

Com o objetivo de sensibilizar a população para que não alimente os animais silvestres no entorno do Parque Municipal Arthur Thomas, na região sul de Londrina, uma equipe da Sema (secretaria municipal do Ambiente) realiza uma divulgação porta a porta nas residências dessa área.





Iniciada na sexta-feira (2), a entrega de informativos impressos está prevista para ser concluída até esta quarta (7), conduzida pela Assessoria de Educação Ambiental da Sema.



Aproximadamente mil unidades do panfleto foram impressas e devem ser atendidas 850 residências, das quais cerca de 600 já foram contempladas com visitas feitas entre os períodos da manhã e da tarde.







Cada imóvel visitado pela Sema está recebendo um informativo ressaltando as consequências e principais riscos gerados pela indevida alimentação de animais silvestres.

Dentre os aspectos abordados pelo material, estão o perigo de que esses animais ataquem pessoas ao se sentirem ameaçados, e o risco de lesões, intoxicação ou contração de doenças ao ingerirem comida consumida por humanos.







RISCO DE ATROPELAMENTO

Quando alimentados pelas pessoas, os animais acabam deixando de buscar seu próprio alimento na natureza e, dessa forma, podem se tornar dependentes e ir regularmente para a área urbana, correndo o risco de atropelamentos e ataques de animais domésticos.





Na área próxima ao Parque Arthur Thomas, quatis, macacos e gambás são os animais mais vistos saindo para as ruas e avenidas.





Ao receber o panfleto, o público também é orientado a colocar o lixo na lixeira da calçada somente nos dias de coleta, a fim de evitar que os animais revirem lixeiras e sacos de lixo para comer restos de alimentos.





