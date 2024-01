Sesc Cadeião oferece programação especial durante as férias escolares

Férias são sinônimo de pausa na rotina e também de diversão, principalmente para as crianças. Para muitas famílias, planejar as férias das crianças é uma prioridade, pois sabem da necessidade de equilibrar esse momento sem aulas com atividades seguras, lúdicas e que marquem a memória nessa fase tão especial da vida.





Nesse período, há famílias a passeio em Londrina e também pais e responsáveis que seguem no trabalho, mas buscam atividades que os estudantes tenham entretenimento e que também caibam no orçamento.

Publicidade

Publicidade





Dentro dessa perspectiva, o Sesc Cadeião Cultural oferece uma programação que contempla contações de história, oficinas, cinema, brincadeiras, aprendizado e uma oportunidade e tanto para soltar a criatividade. Confira.







CONHEÇA AS ATIVIDADES DA SEMANA

Publicidade





Dia 9 - Terça-feira - Oficinas de Férias: A voz dos meus olhos, arte e jogos teatrais





Depois de ouvir a história “A voz dos meus olhos”, os inscritos participam da oficina de arte “Descobrindo com borrões”, explorando as divertidas formas, personagens e cenários. Depois tem ainda a superoficina de “Jogos Teatrais” para testar nossa capacidade de adivinhação, memória e imaginação.

Publicidade





Dia 10, Quarta-feira - Oficinas de Férias - A caixa de Jéssica, cineminha e oficina de arte





A Caixa de Jéssica é o ponto de partida para colocar a criatividade em dia. A brincadeira em grupo tem como proposta criar a própria caixa de memórias. A programação do dia ainda contará com uma sessão especial de cineminha infantil e será encerrada com uma oficina de “Flipbook”. Nela, a turma toda poderá criar animações em bloquinhos de papel.





Veja a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: