Shopping de Londrina recebe exposição, oficinas e roda de conversa sobre saúde mental materna

O mês é dedicado às mães, já que no dia 14/05 é celebrado, no Brasil, o Dia das Mães. As ações no empreendimento têm o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Folha de Londrina, Portal Bonde, Sesc, Pharmapele, Midiograf e Melina Caldani Fotografia. O início das atividades é com a exposição “Caixa de Memórias – O mundo pelo olhar da mãe”, que abre dia 06/05, às 16h, e fica em cartaz até 28/05.

A partir deste sábado (6) ocorre no Londrina Norte Shopping uma série de atividades para celebrar o Maio Furta-Cor, dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental materna. Serão oferecidas exposições, oficinas e roda de conversa com o objetivo de discutir o assunto e desconstruir o estigma que existe em torno da temática.

“É uma mostra de fotografias autorais realizadas nos últimos 11 anos. Elas trazem um olhar intimista de uma mãe sobre o cotidiano dos próprios filhos. No contexto da saúde mental, a exposição tem o propósito de aproximar o público do tema maternidade. Muitas cenas do dia-a-dia do lar ficam restritas ao testemunho da mãe”, ressalta Melina Caldani, fotógrafa autora das imagens, que levará 19 fotos selecionadas a partir do acervo pessoal, além de uma Caixa de Memórias com 23 fotos que narram a primeira década de uma família, disponíveis para o público manusear e conhecer.

Melina também irá promover mini-oficinas para ensinar mães e outras pessoas interessadas em fotografia móvel a aprimorarem os registros fotográficos da família, utilizando recursos dos aparelhos celulares. Os eventos serão dias 06/05, às 17h, e dias 10 e 24/05, às 19h30, com participação gratuita. “Serão atividades práticas para auxiliar ou ensinar mães e interessados a utilizarem os recursos das próprias câmeras para registrar as memórias do dia-a-dia, com dicas e conhecimentos de fotografia geral”, explica.





Para as oficinas, a organização sugere uma inscrição gratuita, online, pelo site. “Tanto a mostra quanto a oficina dão oportunidade para que esse universo tão privado [dia-a-dia materno] seja visto e, assim, possa ser recebido com mais naturalidade pelas pessoas em geral”, completa.

