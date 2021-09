Shoppings funcionam no feriado de Independência; comércio de rua fecha

Os shoppings funcionarão em horário diferenciado no feriado de Independência do Brasil, na próxima terça-feira (7) em Londrina. De acordo com presidente do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), Ovhanes Gava, os centros de compra vão operar com o mesmo horário de domingo, das 14h às 20h.

O Shopping Royal, entretanto, que fica na área central de Londrina, tem autorização para funcionar das 12h às 20h.





As praças de alimentação funcionam das 11h às 22h.

O comércio de rua segue outra normativa e estarão fechados.

A maior parte dos serviços públicos também não terá expediente durante o feriado. Veja aqui o que vai estar operando.







