Simpósio de Equideocultura abre agenda técnica da ExpoLondrina em 2024

O 6° Simpósio de Equideocultura abre a agenda de eventos técnicos da ExpoLondrina 2024. Ele acontece já no primeiro dia, 5 de abril, pela manhã, no recinto Milton Alcover.





A médica veterinária Luli Kratschmer será uma das palestrantes com um tema pouco falado, mas de grande impacto no desempenho dos atletas nos esportes equestres: a sela.

“Ela não é um mero acessório, não vamos falar da sela no sentido estético, mas relacionado à biomecânica, as explicações técnicas de porque usar e como usar para a saúde do cavalo e cavaleiro”, antecipa.





ALTA PERFORMANCE

Ela destaca que o esporte equestre é o único em que há dois seres vivos atuando e em alta performance. Neste contexto, a sela precisa estar adequada e ajustada para ambos.





“É como se fosse uma alfaiataria, ou como escolher o tênis adequado para a corrida e a empunhadura da raquete no tênis. O objetivo da escolha correta é que cavalo e cavaleiro tenham uma liberdade e ajuda do acessório para que a performance seja melhorada. A sela não é só uma sela, é o único esporte em que há dois serem vivos atuando e o equipamento precisa ser bifacial, servir para o cavalo e para o cavaleiro”.





Kratschmer dá exemplos que deixam mais clara a importância dessa escolha. “Se a sela for pequena para o cavaleiro, vou tirá-lo do movimento ideal e da biomecânica para o esporte, seja salto, tambor ou outra prova. Do outro lado, se ela for estreita para o cavalo, com o passar do tempo ele terá alterações de saúde que influenciam o trabalho em conjunto. É um tema muito importante que precisa ser abordado e conhecido”, finaliza.





