Sine divulga lista com vagas de emprego de Londrina

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) atualizou nesta segunda-feira (14) a lista com vagas de emprego em Londrina. Há ofertas tanto para trabalhos temporários, quanto para contratação efetiva. A lista completa pode ser conferida aqui.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais para candidatos às vagas de emprego devem ser previamente agendados, pelo site de agendamentos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O atendimento virtual, via Whatsapp, também deve ser agendado, por este link. Após fazer o agendamento, o candidato deve estar online no aplicativo no horário marcado, aguardando o contato do Sine.





O atendimento telefônico continua funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo número (43) 3373-5700. O Sine Londrina fica na Rua Pernambuco, 162, no centro da cidade.