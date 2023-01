SRP abre inscrições para concurso de fotografia da Expo Cultura

A Sociedade Rural do Paraná, em parceria com o Fotoclube de Londrina e Fotocélula de Londrina, lançou nesta sexta-feira (27), a 2ª edição do concurso de fotografia da Expo Cultura – que integra a programação da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.





Com o tema “O campo e a cidade”, o concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais maiores de 18 anos, que poderão inscrever, no máximo, três fotografias, entre coloridas e preto e branco, acompanhadas da ficha de inscrição assinada. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março de 2023.

As fotos selecionadas pela comissão julgadora farão parte de uma mostra no Museu da Sociedade Rural do Paraná durante a ExpoLondrina 2023 – de 8 a 16 de abril – e, entre as escolhidas, três fotos serão premiadas e 10 receberão menção honrosa.





"Essa é mais uma ação pensada para engajar e aproximar a população do maior evento do agronegócio do país. Temos certeza de que receberemos trabalhos de altíssimo nível. Serão dezenas de olhares diferentes para o mesmo foco: nos ajudar a falar sobre a grandeza desse universo por meio de imagens", destaca o diretor de Inovação da SRP, Renan Salvador.





Todas as informações a respeito do envio dos trabalhos e premiação estão detalhadas no regulamento do concurso, disponível aqui, assim como a ficha de inscrição digital.





A foto é de Allan Rodrigues, vencedor do Concurso Expo Cultura 2022.