Tadeu Felismino, presidente do Ippul, morre aos 68 anos em Londrina

Durante a ditadura militar, o jornalista participou ativamente de movimentos estudantis em protesto contra o regime, estando presente em todas as edições do Jornal Poeira, entre 1974 e 1978, e ocupando diversos cargos de representação estudantil, inclusive como presidente do DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UEL.

Natural de Londrina, Felismino era graduado e mestre em Comunicação Social pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). Com passagens por veículos como a Folha de Londrina, a revista Veja e o Jornal do Brasil, também foi professor de Comunicação da Universidade, além de pró-reitor de Extensão.

Um eventual aumento para o limite constitucional de 25 vereadores na CML (Câmara Municipal de Londrina) resultaria em uma fatia de ao menos R$ 3.472.613,28 a mais no orçamento do Legislativo local.

Um eventual aumento para o limite constitucional de 25 vereadores na CML (Câmara Municipal de Londrina) resultaria em uma fatia de ao menos R$ 3.472.613,28 a mais no orçamento do Legislativo local.





Atuante da vida pública desde a graduação, Felismino foi vereador de Londrina (1983 - 1992) e ocupou o cargo de presidente da CML (Câmara Municipal de Londrina) entre 1989 e 1990. Além disso, trabalhou como chefe de gabinete da Prefeitura no primeiro mandato de Marcelo Belinati (PP).

Publicidade





Em janeiro de 2021, Felismino assumiu a presidência do Ippul e estava à frente dos projetos de atualização do Plano Diretor Participativo.







Nas redes sociais, Belinati lamentou a morte do jornalista. "Ao longo desses anos como prefeito e trabalhando lado a lado com o Tadeu, só foi crescendo minha admiração e respeito por ele, seja por sua capacidade, seriedade, honradez e retidão de caráter, competência, pelo respeito que tinha com as pessoas, na fidelidade com nossa administração e no amor que tinha pela cidade de Londrina", escreve.

Publicidade





A UEL, por meio de nota, também manifestou seu pesar pela morte do jornalista.