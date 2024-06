TCS é considerada referência no uso de tecnologia inovadora

Em um mundo em constante evolução, é fundamental se manter antenado às mudanças e inovações que vêm surgindo Brasil afora.





A multinacional TCS (Tata Consultancy Services), que atua em Londrina desde 2018, foi premiada como referência na utilização da tecnologia low-code pela plataforma Outsystems em toda a América Latina.

A ferramenta permite a criação de aplicativos de forma mais ágil e eficiente, o que faz a diferença para o cliente na hora de contratar um serviço.





Presidente da TCS Brasil, Bruno Rocha explica que o maior e melhor time da tecnologia low-code da América Latina está em Londrina.

Segundo ele, o prêmio é um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito pela multinacional de tecnologia, fazendo da TCS uma referência de destino para clientes que desejam ter a sua aplicação desenvolvida através da tecnologia de low-code.





"Se ele tiver que escolher um lugar baseado na qualidade do serviço, ele vai escolher Londrina", afirma.

O reconhecimento do trabalho através da premiação somado ao anúncio, em abril, da expansão das operações em Londrina, que vai gerar, de início, mais de 1,6 mil postos de trabalho, é fruto do esforço de cada um dos colaboradores da TCS, garante o presidente.





“A gente acorda de manhã já pensando no que pode fazer de diferente, no que a gente pode criar de inovação e a gente trabalha com muito afinco e alegria porque a gente vê o resultado do que a gente faz”, aponta.

Francisco Junior, diretor da TCS em Londrina, explica que a empresa começou a usar a plataforma Outsystems há quase dois anos.





Ele ressalta que o low-code é uma tecnologia nova e que, ao longo dos meses, a empresa vem contratando e treinando cerca de 100 jovens para que eles possam desenvolver os aplicativos por meio dessa nova ferramenta.

Um dos clientes de maior destaque da Tata é a Petrobras, que está passando pela modernização de seus sistemas de tecnologia, assim como pelo desenvolvimento de novas plataformas através do low-code.





“É um orgulho muito grande receber esse prêmio porque é um projeto que a gente começou do zero, já que era algo novo na cidade e a gente não encontrava profissionais”, explica, complementando que, através do treinamento, os jovens colaboradores foram se desenvolvendo e construindo um caminho dentro da empresa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: