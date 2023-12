Técnicos da prefeitura de Londrina concordam com pedido de mais 4 meses para trincheira

Os dois engenheiros que responsáveis por fiscalizar a construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, concordaram com o pedido da empresa para que a obra tenha mais quatro meses de prazo, ou seja, dure até abril de 2024.





O parecer favorável dos servidores foi encaminhado ao secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, que é quem pode conceder o período solicitado ou liberar menos tempo, para depois encaminhar a formalização para a secretaria municipal de Gestão Pública.

Os engenheiros afirmam que houveram dificuldades, porém, ponderam que consideram desproporcional o atraso verificado atualmente. “Considerando o estágio atual da obra, dificuldade para outra empresa assumir, prejuízos advindos da interrupção das atividades e interesse público na conclusão no menor prazo possível, estes técnicos são favoráveis à concessão de prazo de 125 dias adicionais”, elencaram no documento que a FOLHA teve acesso.





Os técnicos ainda alertaram que caso o contrato seja rompido, a estimativa é de que seriam necessários cerca de seis meses para a revisão dos projetos e orçamentos, quatro meses com um novo processo licitatório e mais outro quadrimestre para conclusão.





A trincheira começou a ser edificada em janeiro de 2021, com entrega anunciada pela prefeitura para o mesmo mês deste ano. No entanto, houve uma prorrogação até julho, outra que venceu nesta terça-feira (26) e agora tem a solicitação em análise, o que não exime a empreiteira, de Curitiba, de possíveis punições futuramente pela demora. A construtora responde um processo administrativo.





