Telediagnóstico em Eletrocardiograma está disponível para moradores da região de Londrina

O Governo do Estado iniciou nesta semana a implantação do Tele-ECG (Telediagnóstico em Eletrocardiograma) para municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina. Dos 21 municípios pertencentes à RS, 17 serão incluídos na oferta nacional de laudos online de eletrocardiograma com profissionais capacitados.





O programa, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, está sendo implantado no Paraná pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde). Uma equipe técnica Pasta capacitou profissionais dos municípios para realização do exame e prestou auxílio na instalação e configuração dos equipamentos necessários.



No telediagnóstico, após a realização do eletrocardiograma, as imagens são enviadas, de forma on-line, a um especialista que analisará e dará o seu parecer sobre o quadro clínico do paciente. Por conta da alta demanda, esse processo agiliza e otimiza o tempo para diagnósticos e tratamentos.





Londrina é a segunda Regional de Saúde a ser contemplada pelo serviço. Em 2021, foi implantado um projeto-piloto nos sete municípios da 1ª RS de Paranaguá. Até junho de 2024 foram realizados 65 mil exames de eletrocardiograma – com laudo do Tele-ECG – no Litoral paranaense.





Para o mês de agosto, estão previstas visitas nas Regionais de Saúde de Pato Branco e Toledo para a implantação da Tele-ECG.





