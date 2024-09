"Temos que saber ganhar os jogos", critica técnico do Londrina EC

O Londrina se complicou na fase semifinal da Série C depois da derrota por 3 a 2 para a Ferroviária, no sábado (7), em Araraquara .





Apesar de ter ficado duas vezes à frente do placar, o Tubarão sofreu a virada e segue sem pontos no quadrangular após duas rodadas.

Novamente, o LEC cometeu muitas falhas defensivas e sofreu três gols pelo segundo jogo consecutivo. A defesa continua sendo o principal problema alviceleste, que tomou 11 gols nas últimas quatro partidas.





Diferente da derrota para o Athletic, desta vez o Londrina ficou à frente do placar por duas vezes na Arena Fonte Luminosa. Fez 1 a 0 com Iago Teles, mas tomou o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, fez o 2 a 1 com Daniel Amorim e tomou novamente o empate cinco minutos depois. Aos 29, teve o lateral Maurício expulso e sofreu o gol da virada aos 36.





"Temos que ter mais maturidade, saber matar a jogada, fazer uma falta tática para parar o contra-ataque. Precisamos ser mais malandros, no bom sentido, e fazer o que os adversários fazem conosco quando estão ganhando", criticou o técnico Claudinei Oliveira. "Temos o melhor ataque desta segunda fase do nosso grupo e nenhum ponto. Precisamos saber ganhar os jogos, saber ser feliz."

E vencer os dois próximos jogos serão fundamentais para o time seguir vivo na luta pelo acesso. O Londrina recebe o Ypiranga, no sábado (14), às 16h30, no estádio do Café, e depois enfrenta o próprio time gaúcho, em Erechim, na virada do turno, no dia 22.





"Temos que continuar acreditando e confiando. Se a gente não acreditar, aí podemos ir todo mundo embora. Precisamos vencer estes dois confrontos contra o Ypiranga para nos mantermos vivos. Temos 12 pontos em disputa para buscarmos o acesso", ressaltou Oliveira.





O grupo C tem Athletic - que empatou no sábado com o Ypiranga por 0 a 0 - e Ferroviária, com quatro pontos, Ypiranga com dois e Londrina, com zero.





