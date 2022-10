Temperaturas voltam a cair a partir de terça em Londrina

Uma frente fria que está atuando em todo o Estado vai provocar mudanças abruptas nos termômetros nos próximos dias. Em Londrina, a chuva deve continuar nesta segunda-feira (31), mas a partir de amanhã deve perder força e dar lugar ao frio.





Na terça (1), os termômetros devem registrar mínima de 13°C na cidade, com uma redução gradativa até a sexta-feira (4), quando está prevista mínima de 9°C.

Publicidade

Publicidade





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), no feriado de finados, dia 2 de novembro, o sol deve aparecer entre nuvens, com mínima de 12°C e máxima de 17°C.





As baixas temperaturas deverão se manter até o próximo domingo (6), enquanto as máximas devem variar entre 17°C e 23°C.





“Em relação à chuva, esse sistema irá passar e podemos ter um período de até 10 dias sem chuva. Pode haver nebulosidade, mas nada significativo como nos últimos dias. Já a ocorrência de ventos não está descartada”, afirma a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Heverly Morais.





Confira essa e outras matérias na FOLHA DE LONDRINA!