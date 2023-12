Temporal com rajadas de vento de até 83 km/h derrubou postes e árvores em Londrina

O temporal que atingiu Londrina na tarde desta quinta-feira (7) derrubou três postes e ao menos três árvores na cidade. Esse é o saldo do relatório parcial encaminhado pela Copel e a Defesa Civil do município após um temporal com rajadas de vento de 83,2 km/h passar por Londrina.







O Simepar registrou chuva bem concentrada com cerca de 33 milítimetros de precipitação em intervalo de menos de uma hora.

Segundo informações da Copel, equipes estão em campo realizando os trabalhos de manutenção após três postes foram quebrados, e em alguns pontos houve rompimento de fiação. Na região da avenida Harry Prochet (zona sul) um tecido de proteção da construção civil foi lançado pelo vento sobre a rede elétrica, causando desligamento de energia nas proximidades.





Inicialmente mais de 13 mil imóveis chegaram a ter o fornecimento de energia interrompido pelas intempéries, número reduzido no momento a 2,5 mil unidades consumidoras.







No relatório parcial da Defesa Civil encaminho no fim da tarde, foram computadas queda de três árvores: uma na Rua Espírito Santo (centro), outra em cima de uma residência na Rua Eduardo Lunardelli (zona sul) e uma terceira na Rua Vital Chagas, no Jardim Sabará (zona oeste). O órgão foi acionado também por moradores do Jardim Colúmbia por conta de destelhamento de uma residência.



(Em atualização)