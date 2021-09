Temporal derruba árvores e postes e deixa 25 mil imóveis sem luz em Londrina

Segundo a Copel, ao longo do temporal durante a tarde, a região de Londrina chegou a ter aproximadamente 41 mil imóveis sem energia, sendo 25 mil em Londrina. Somente na cidade, sete mil domicílios permaneciam sem luz até as 18h30. Em Cambé, cinco mil estavam sem energia até o mesmo horário. Em Rolândia, 1,6 mil seguiam sem luz.

Os londrinenses foram surpreendidos com um forte temporal que invadiu a cidade no início da tarde desta terça-feira (14). Nas ruas, foi difícil não encontrar um cenário de destruição. Fotos e vídeos dos estragos foram compartilhados rapidamente pelas redes sociais.





Uma árvore de grande porte caiu nas esquinas das ruas Belo Horizonte e Piauí, deixando moradores e funcionários de empresas sem sem energia.

Continua depois da publicidade





Um veículo Hyundai i30 chegou a ser atingido com a queda de um poste da Sercomtel Iluminação, levado com o peso da árvore. O proprietário do veiculo estava bastante abalado e não quis gravar entrevistas. Entretanto, estimou que o principal dano tenha sido causado apenas ao pára-brisa do automóvel.

Continua depois da publicidade