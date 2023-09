Temporal e ventos de 71 km/h derrubam árvores e deixam motociclista ferido em Londrina

O temporal que atingiu Londrina na tarde e na noite desta quarta-feira (13) derrubou duas árvores na zona Oeste da cidade, além de ter deixado mais de 10 mil imóveis sem energia elétrica.





Além da chuva, o município foi atingido por rajadas de vento de até 71,3 km/h por volta das 18h. De acordo com Ângela Beatriz, meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), os fenômenos climáticos registrados nos últimos dias ocorreram devido a uma frente fria que se formou no Sul do Brasil.

A primeira árvore derrubada pelos fortes ventos estava localizada na avenida Maringá. A queda ocorreu por volta das 17h40 e moradores e comerciantes da região não somente ouviram os barulhos, mas também viram a árvore completamente no chão.





"Vi pelo reflexo do vidro da porta que a árvore tinha caído. Eu e outra funcionária fomos até lá e a árvore estava completamente arrancada, até a raiz. Nisso o trânsito já começou a ficar bagunçado e muita gente estava buzinando, mas não durou muito. Logo a Copel chegou e já voltou ao normal", conta Maria Sabrina da Silva Rodrigues, que trabalha como vendedora em uma loja próxima ao local da queda da árvore.

