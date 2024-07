Terceira edição do evento 'Higienópolis Aberta' está marcado para este domingo

Está marcada para este domingo, 4 de agosto, mais uma edição do Higienópolis Aberta. O evento começa às 7h com o Treinão de Corrida e a Caminhada, ambos com largada na Praça do Guanabara.





Às 8h, a via será fechada para veículos automotores, permitindo a circulação apenas de moradores e comerciantes na faixa próxima ao canteiro central.

Das 8h às 17h, a Feira Londrina Criativa apresentará expositores locais com uma variedade de produtos artesanais. No estacionamento da Panvel, das 8h30 às 17h, ocorre o Encontro de Patinação da Família Inline Londrina.







Às 9h, a Ótica Higienópolis oferece uma Oficina de Coloração de Lentes de óculos. No mesmo horário, a historiadora Eliane Candotti guiará o passeio turístico Jane's Walk pela Avenida Higienópolis. A aula de Dança Fitness com a Professora Carol Macário também começa às 9h.





