Terminal provisório do Ouro Verde começa a operar nesta quarta

A estrutura temporária para atender os passageiros do Terminal do Ouro Verde, na zona norte de Londrina, deverá ser concluída nesta quarta-feira (24). Um aviso foi fixado em alguns pontos do terminal, orientando os passageiros sobre a mudança, prevista para iniciar as 13h30.





Nesta terça-feira (23), uma equipe de trabalhadores atuava nos ajustes finais e na cobertura da cabine de acesso à estrutura provisória, que fica na avenida Lucílio de Held, entre as ruas Fulgêncio Ferreira Neves e Pastor Judithe do Carmo. São aproximadamente 400 metros de distância do terminal.

