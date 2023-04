Thaeme & Thiago vão participar de shows do Circuito Sertanejo na ExpoLondrina

A grade de shows da ExpoLondrina continua a surpreender os fãs da música sertaneja. Na tarde desta sexta-feira (14), o evento confirmou, por meio das redes sociais, a presença da dupla Thaeme & Thiago no Circuito Sertanejo a partir das 2h30.

Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalacesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.



Além da dupla, o evento desta sexta-feira vai contar com os shows da dupla Léo & Raphael - que vão gravar um CD - e Jorge & Mateus.