The Loreans é a atração da feira gastronômica da Concha Acústica desta sexta

A banda de rock The Loreans volta a se apresentar na Concha Acústica na noite desta sexta-feira (14), durante a feira gastronômica promovida às terças e sextas no local. Os visitantes poderão ouvir o melhor do rock nacional e internacional a partir das 19h até as 21h. O evento com barraquinhas de comidas e bebidas começa um pouco antes, às 18h, e se encerra às 22h.





Outra atração para a noite desta sexta é um cosplay do super-herói Hulk, personagem da Marvel, apresentando-se das 20hh às 20h30.

Os consumidores terão à sua disposição barracas de alimentação de várias nações, como culinária asiática e lanches cariocas, chopp artesanal, espetos, pastéis, hortifrúti, produtos da fazenda, lanches prensados e buraco quente, caldo de cana e sucos naturais, crepes suíços e doces, entre outros.





A iniciativa é uma tentativa de resgatar a ocupação do centro Histórico de Londrina pelos londrinenses.