Trecho da BR-369 em área urbana de Londrina será interditado para obras do viaduto da PUC

A medida será executada em duas datas. Na segunda-feira (17), o trânsito de veículos no sentido Cambé – Londrina passa a utilizar a nova via marginal sul, que vai operar em sentido único.

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que o tráfego de veículos na BR-369 em Londrina será desviado para as novas vias marginais na altura do entroncamento com a Avenida Jockei Clube (acesso à PUC), Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Geraldo Rodrigues e a Rua das Indústrias (zona oeste).





Na segunda-feira seguinte (24), será a vez do tráfego no sentido Londrina – Cambé ser totalmente desviado para a nova via marginal norte, também com sentido único.



A medida é necessária para interditar a rodovia federal, que será demolida no trecho para início dos serviços de implantação de uma nova interseção em desnível, conhecida como Viaduto da PUC, já que ela vai facilitar o acesso ao campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná no município.





O trecho estará devidamente sinalizado indicando as mudanças, e é importante que os usuários sigam com cautela pelo local durante esta etapa, garantindo a segurança de todos. A mudança permanecerá até a liberação das pistas novas da BR-369, sobre o viaduto, praticamente ao final dos serviços.

OBRA





Além da construção da estrutura do viaduto, a obra prevê a elevação das pistas da rodovia federal, que é duplicada no trecho, e uma passagem inferior com pistas duplas ligadas a duas rotatórias e às novas marginais, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância. (Com informações da Agência Estadual de Notícias)





