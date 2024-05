Festa rural anima distrito de Guaravera em Londrina neste final de semana

O distrito de Guaravera em Londrina vai receber a primeira festa rural do projeto “Festa é Cultura”, promovida pela Corre (Associação de Arte e Cultura de Londrina). Quem pretende se divertir neste fim de semana tem uma ótima oportunidade para aproveitar um evento repleto de comidas, bebidas e muita música.





No sábado (11), o evento acontecerá das 12h às 22h, enquanto a programação do domingo (12) das 11h às 21h. Em ambos os dias, a festa acontecerá em frente à paróquia São João Batista, localizada na rua Padre Anchieta, 79.

Participarão do evento 22 barracas de empreendedores, oferecendo produtos como pastéis, espetinhos, torresmo, tilápia, pamonha, cocadas, doces à base de amendoim, maçã do amor, chopp, sucos e vinho, entre muitas outras opções. Durante toda a feira, haverá programação musical ao vivo, com apresentações de diversos artistas, incluindo Chico Viola e Denílson, Fabiano Assis, Diogo Henrique e Bárbara Ferreira. Ainda serão sorteados brindes para as mães presentes, em homenagem ao Dia das Mães.





Uma das grandes atrações é o almoço de domingo (12), programado que acontece no pavilhão da Paróquia São João Batista, das 11h30 às 14h. O cardápio conta com costela, frango assado, toscana, salada, arroz, farofa e mandioca. Os convites estão sendo vendidos a R$ 50 por pessoa, e R$ 25 para crianças com idade entre 5 e 9 anos. Quem desejar fazer sua reserva deve entrar em contato pelo número de WhatsApp (43) 98452-9804.

