Autódromo de Londrina recebe provas da Nascar Brasil, Copa Truck e Ultimate Drift

Neste fim de semana, o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina recebe as etapas concomitantes de três importantes competições: Nascar Brasil, Copa Truck e Ultimate Drift. A programação terá treinos livres, fases classificatórias e corridas entre sexta-feira (10) e domingo (12), no autódromo que fica na avenida Henrique Mansano, 777, jardim dos Alpes, zona norte.





Milhares de pessoas estarão presentes nos eventos, movimentando a cidade, e todo o público amante de velocidade sobre rodas está convidado a participar.

A Nascar Brasil contará com duas provas principais pela terceira etapa de 2024, sendo uma disputa diurna e outra a tradicional corrida noturna na Etapa Night Challenge. Ambas irão ocorrer no sábado (11), a partir das 14h e 17h50, respectivamente. No mesmo dia, mais cedo, haverá as classificatórias. Os detalhes da etapa Londrina, bem como a venda de ingressos on-line, estão disponíveis no site nascarbrasil.com.br .





As corridas da terceira etapa da Nascar Brasil serão no circuito longo de 3.146 metros de extensão do autódromo, com 10 curvas e sentido anti-horário. O autódromo de Londrina inaugurado em 1992, é marcado pela proximidade dos muros da pista. O traçado é composto por duas grandes retas, interligadas por sequências de curvas grandes e de baixa velocidade. Por estas características, este circuito sempre proporciona grandes disputas por posições.

Também em na terceira etapa do ano, a Copa Truck terá as duas corridas oficiais da atual etapa no domingo (12), programadas para as 12h30 e 13h. Para ingressos e mais informações, o endereço eletrônico é copatruck.com.br .





As atividades prévias, da Nascar Brasil e da Copa Truck, iniciam na sexta-feira (10), a portões fechados, com cronograma das 9h10 às 17h20. Já no sábado (11) os portões do autódromo Ayrton Senna serão abertos às 8h e a última prova está programada para as 17h50 (ver agenda completa abaixo).

Todos os ingressos são válidos para os dois dias que são com portões abertos. As bilheterias físicas serão abertas somente nos dias 11 e 12. Os eventos são abertos para crianças a partir de 5 anos.





Outro evento que agitará o autódromo Ayrton Senna, em Londrina, neste fim de semana, é o Ultimate Drift, o maior campeonato de drift do Brasil. Serão realizadas a 4ª e 5ª etapas da competição em 2024. No sábado (11) e domingo (12), haverá programação a partir das 8h30, quando serão abertos os portões. Das 8h30 às 11h, haverá o Qualify Principal transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Ultimate Drift.

Depois, das 11h às 11h45, será realizado o momento de visitação aos boxes e mesa de autógrafos. E as batalhas principais de drift com os pilotos na pista irão ocorrer das 13h às 17h30, também com transmissão pelo YouTube.





Os ingressos estão disponíveis para venda on-line no site www.ultimatedrift.com.br

TRANSMISSÃO AO VIVO





A BandSports exibe todas as emoções da NascarBrasil em suas transmissões da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da Nascar Brasil, MotorsportBrasil e highspeedtvbr.

As duas corridas da terceira etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (12) a partir das 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, pelo SporTV e via streaming nos canais da categoria nas plataformas digitais. O calendário 2024 da Copa Truck terá, ao todo, nove encontros em oito finais de semana, entre março e dezembro.