UBS da Usina Três Bocas não vai atender nesta segunda devido às chuvas

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Usina Três Bocas não vai atender a comunidade do patrimônio rural de Londrina ao menos durante esta segunda-feira (13). As chuvas da madrugada de sábado (11) ocasionaram o desmoronamento de estruturas situadas ao redor do prédio — derrubando, inclusive, uma edificação de muro.





O ponto prejudicado encontra-se em obras desde janeiro. A iniciativa, calculada em R$ 292.487,52, tem sido executada por uma empresa contratada pela Prefeitura de Londrina. O intuito é facilitar a rotina de usuários com mobilidade reduzida. Entre as intervenções, estão a implantação de rampa de acessibilidade, piso tátil, guarda-corpo e corrimão, além de troca da rede de iluminação.

“Houve, provavelmente, uma infiltração pela parte de cima, onde está a antiga escola e a UBS, e acabou infiltrando água no barranco”, apontou o secretário de Obras do município, João Verçosa, em visita ao local no sábado.





"Aparentemente, não tem nenhum problema estrutural, mas ela [a UBS] está muito próxima do barranco. Então, nós vamos garantir a segurança fazendo a interdição", afirmou Verçosa. A Defesa Civil de Londrina, subordinada à Secretaria de Defesa Social da cidade, também esteve na unidade e corroborou com a medida.