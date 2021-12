UBS Maria Cecília, em Londrina, retoma atendimento regular na segunda

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Cecília retorna ao seu funcionamento regular na próxima segunda-feira (20) após um ano e nove meses atuando exclusivamente no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios.

Oferecendo os serviços de clínica geral, pediatria, ginecologia, enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia e fisioterapia, entre outros, a UBS atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Após passar por procedimentos de reorganização nesta semana, o local permanecerá fechado, na sexta-feira (17), para a realização de limpeza geral e desinfecção, anuncia o Executivo.







Em março de 2020, durante o início da pandemia de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde havia implementado seis unidades exclusivas para sintomas respiratórios.





Nos 21 meses em que executou esse serviço, a UBS Maria Cecília realizou mais de 24.362 atendimentos.

Também foram convertidas para esse propósito, na época, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará e as UBSs Bandeirantes, Chefe Newton, Guanabara e Vila Ricardo.







Em vista da diminuição dos índices relativos à pandemia no município, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou, em outubro, a desmobilização gradativa dessas unidades.





Com o retorno da UBS Maria Cecília às suas atividades regulares, somente a UPA Sabará, que funciona 24h, continuará realizando os atendimentos exclusivos.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, alegou que a decisão de desmobilizar gradualmente as unidades exclusivas é baseada em dados pormenorizados e avaliações técnicas, e que as medidas vêm sendo conduzidas com foco na segurança e saúde da população.







“A UPA Sabará, que é a maior estrutura do Município, permanecerá realizando esse serviço, com uma infraestrutura que inclui entre cinco e seis médicos de plantão 24h por dia, retaguarda de exames de laboratório e raio-x para atendimento das síndromes respiratórias. Naquela unidade, também temos observado uma redução significativa no número de atendimentos e, em um curto espaço de tempo, planejamos retomar as atividades regulares de urgência e emergência”, destacou.