UBSs exclusivas para atender casos de dengue vão funcionar no feriado de Tiradentes

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as cinco Unidades Básicas de Saúde que atendem exclusivamente os casos de dengue (dos bairros Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago), estarão abertas no feriado desta sexta-feira (21), Dia de Tiradentes, e no sábado (22), das 7h às 19h.





No domingo (23) o estadiamento de dengue pode ser feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará, referência para os casos de dengue, que funciona 24h por dia, e no Pronto Atendimento (PA) do Leonor, também com atendimento 24h, e no PA do União da Vitória, das 7h às 23h.

O município de Londrina vive uma epidemia de dengue. O último relatório epidemiológico, divulgado no dia 13, apontou que do início do ano até esta data, Londrina contabilizava 17.952 notificações relacionadas à dengue. Destas, 2.758 formam confirmadas, 3.118 descartadas, e 12.076 estavam em análise. Também houve quatro óbitos em decorrência da dengue.





A Saúde orienta que cada família dedique, pelo menos, 15 minutos de seu tempo, uma vez por semana, para vistoriar sua casa e quintal, verificando se há objetos que podem acumular água. Os itens devem ser removidos e descartados em sacos plásticos para a coleta seletiva ou para o recolhimento pelo caminhão de lixo. Com uma ação semanal, é possível impedir que ovos, larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando a transmissão das doenças provocadas pelo Aedes, como a dengue, zika e chikungunya.





A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Disque Dengue, por meio do número gratuito 0800-400-1893, para que a população possa fazer denúncias de imóveis ou áreas suspeitas de terem focos do mosquito Aedes aegypti, como terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação do vetor. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Também é denunciar por meio deste link a qualquer hora.