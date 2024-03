Campanha da UEL arrecada itens de higiene pessoal para mulheres em privação de liberdade

Expandir os horizontes de inclusão e ressocialização das pessoas privadas de liberdade é um complexo desafio que perpassa a humanização da vida no cárcere e até a redução das privações de itens básicos de higiene pessoal, como absorventes, sabonetes e papel higiênico.





É a partir deste pensamento que docentes e estudantes da UEL estão promovendo uma campanha de arrecadação destes itens. Os pontos de entrega foram disponibilizados nesta quinta-feira (7) em diversos espaços do campus universitário.

O objetivo da campanha, destaca a assistente social Isabela Spagolla, é arrecadar absorventes, sabonetes, shampoos, condicionadores, papel higiênico, creme dental e desodorante roll-on com rótulos transparentes. Estes itens serão encaminhados às mulheres em privação de liberdade da Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). Ação semelhante já foi realizada em 2023, no mês de outubro.





Egressa do curso de Serviço Social da UEL, ela destaca que a campanha é uma das ações do projeto de extensão “Grades em Transgressão: Novos Horizontes de Inclusão e Inovação Social para Mulheres”, que também reúne docentes, alunos e egressos dos CEE (cursos de Geografia) e CCB (Psicologia).





As caixas que irão receber as doações foram disponibilizadas nas Ceca (secretarias gerais dos centros de Educação, Comunicação e Artes), CCA (Ciências Agrárias), CCE (Ciências Exatas), CESA (Estudos Sociais Aplicados) e da CCB (Ciências Biológicas). Além dos centros, as BC (bibliotecas Central) e CLCH (Setorial do Centro de Letras e Ciências Humanas), bem como o Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) e o RU (Restaurante Universitário) também contam com pontos de entrega.





O projeto “Grades em Transgressão: Novos Horizontes de Inclusão e Inovação Social para Mulheres” recebe recursos do Fundo Paraná, iniciativa da Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado). O financiamento é feito por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, que oferece fundos e bolsas de estudo a 100 projetos espalhados pelo Paraná. “Grades em Transgressão” foi um dos escolhidos no edital entre 207 analisados, sendo 13 destes desenvolvidos na UEL.