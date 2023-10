UEL espera receber mais de 30 mil visitantes no Paraná Faz Ciência 2023

Com greve deflagrada, docentes da UEL organizam próximos passos do movimento Os docentes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) voltaram a se reunir na manhã desta segunda-feira (30), após a deflagração da greve.



Todos os acessos à UEL estarão liberados para facilitar o trânsito nos dias do evento. Para os que pretendem vir de ônibus, a TCGL (Transportes Coletivo Grande Londrina) oferece, entre outras, sete linhas urbanas e duas metropolitanas com paradas em diferentes pontos da UEL.

Com saída do Terminal Central, as linhas 305, 307 e 315 ligam o centro da cidade ao câmpus. Além disso, saindo dos terminais Acapulco e Vivi Xavier, a linha 904 faz o trajeto Conjunto São Lourenço/Jardim Sabará (interbairros da Zona Sul). Já a linha 913 sai do Terminal Shopping Catuaí em direção à UEL.

A linha 835 faz o percurso do Terminal Milton Gavetti rumo ao Cefe (Centro de Educação Física e Esportes) da Universidade.

Por fim, a linha 932, passando com menor frequência pelo câmpus, liga o Terminal Vivi Xavier ao Terminal Oeste. No sentido metropolitano, entretanto, existem as linhas 1907, que sai do centro de Cambé rumo ao Shopping Catuaí, e 1920, que sai do Terminal Ibiporã até ao Terminal Shopping Catuaí.

UEL registra em 2023 a abstenção mais baixa dos últimos vestibulares A primeira fase do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi realizada neste domingo (29) para 14.647 candidatos a uma vaga em algum dos 53 cursos de graduação da instituição.