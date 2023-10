UEL registra em 2023 a abstenção mais baixa dos últimos vestibulares

A primeira fase do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi realizada neste domingo (29) para 14.647 candidatos a uma vaga em algum dos 53 cursos de graduação da instituição. Nesta edição, a abstenção foi de 10,5%, já que 16.738 pessoas tinham feito a inscrição.





A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) afirmou que a taxa de abstenção está dentro do esperado e muito abaixo do que foi visto nas últimas edições. No vestibular passado, o índice geral foi de 36%, enquanto, em 2022, 30% do total dos inscritos deixaram de comparecer às duas fases. Em 2021, por causa da pandemia de Covid-19, o índice de abstenção chegou a 42%

A coordenadora da Cops, Sandra Regina de Oliveira Garcia, explica que a UEL teve uma queda no número de inscritos para o vestibular, mas que a taxa de abstenção de 10,5% é a menor das últimas três edições.





Segundo ela, a porcentagem já era esperada, visto que quem se inscreveu para fazer o processo seletivo realmente tinha a intenção de fazer. “[Foi] tudo tranquilo. A gente estava esperando um pouquinho a chuva, mas ela deu uma trégua."



Entretanto, em Guarapuava (Centro), onde a prova também foi aplicada, o cenário foi outro. Houve mais de 25% de abstenções por conta da chuva.





“Isso era uma expectativa que a gente tinha pela manhã por conta da chuva nas cidades vizinhas (a Guarapuava), os candidatos poderiam ter alguma dificuldade [de locomoção]”, explica. Apesar de lamentar a situação, a coordenadora disse que não existe a possibilidade de reaplicar a prova.

O tema da prova deste ano foi "Criador e Criatura”, que leva em conta o cenário atual de avanço das tecnologias. “A gente tem sempre que lembrar que o homem está à frente [desses avanços], então o criador é o homem e a criatura é tudo o que é desenvolvido a partir do homem”, explica.





A partir das 21h deste domingo, o gabaritofoi disponibilizado no site da Cops e no dia 13 de novembro vai ser divulgado o gabarito definitivo já com a convocação dos aprovados para a segunda fase.

Além de Londrina e Guarapuava, a primeira fase foi realizada em Curitiba, Umuarama e Cascavel, mas a segunda etapa, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, só acontecerá em Londrina por conta dos cursos que exigem a prova de habilidades específicas.







Airton José Petris, vice-reitor da UEL, considera o vestibular foi um sucesso. “O fato de termos uma abstenção tão baixa [se comparado a outros anos] e, principalmente, estarmos lançando curso novo, o de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que teve uma boa demanda, é algo que nos deixa cheios de orgulho”, pontua.





