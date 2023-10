Com greve deflagrada, docentes da UEL organizam próximos passos do movimento

O evento, que será sediado no campus da UEL entre os dias 6 e 10 de novembro, integra a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pela Seti (Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) em conjunto com outras instituições estaduais.

Uma nova reunião será realizada na tarde desta segunda-feira para organizar os detalhes, assim como para compor um grupo de trabalho que será responsável pelas ações. De acordo com a comissão de greve, as atividades vão incluir a elaboração de uma carta, que será lida aos participantes do evento durante as apresentações.





César Bessa, presidente do Sindiprol/Aduel, apontou, no início da assembleia, que a UEL foi a primeira universidade a deflagrar o movimento grevista. De acordo com Bessa, a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e a Unespar (Universidade Estadual do Paraná) também realizaram assembleias, mas votaram por manter a suspensão da greve.

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) aprovou uma paralisação para a próxima quarta-feira e pela greve a partir do dia 6 de novembro, caso o Governo do Paraná, por meio da Seti, não apresente soluções para as demandas levantadas pelos docentes.





A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e a Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), por sua vez, ainda não realizaram votações. As assembleias estão previstas para os dias 13 e 14 de novembro.

REPOSIÇÃO SALARIAL E PLANO DE CARREIRA





A greve foi deflagrada pelos docentes da UEL em razão da falta de retorno por parte do Governo do Paraná sobre a proposta do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários), que entrou em pauta em junho, durante a greve de cerca de 40 dias que atingiu as universidades estaduais.

