UEL lança projeto de atendimento a casos de violência doméstica

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) inaugura o Nuavidem (Núcleo de Atendimento de Violência Doméstica da Delegacia da Mulher) nesta sexta-feira (14).





O Nuavidem irá funcionar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, localizada na rua Almirante Barroso, 107, e tem o objetivo de prestar apoio às vítimas de violência a partir do esclarecimento sobre seus direitos, auxiliando-as, também, na elaboração do Boletim de Ocorrência.

De acordo com a coordenadora do projeto e professora do Departamento de Direito Privado, Claudete Canezin, a intenção é oferecer orientação jurídica às vítimas durante a descrição pormenorizada dos fatos delituosos, visando um melhor embasamento do processo criminal. Irão atuar no Nuavidem profissionais graduadas e graduandas do curso de Direito;





O Núcleo de Atendimento também irá atuar no encaminhamento das vítimas aos órgãos responsáveis pelo acolhimento, como Casa Abrigo, CAM (Centro de Referência no Atendimento à Mulher), Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), bem como ao atendimento jurídico e psicológico gratuitos prestado pelo Numape (Núcleo Maria da Penha).





“Prestar todo apoio para o cumprimento dos artigos 16 e 27 da Lei Maria da Penha, para dar o acesso à Justiça gratuitamente, com a efetivação da prestação jurisdicional na área criminal das varas de violência doméstica e na área de família nas varas de família de Londrina”, destaca Canezin.





