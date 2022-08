Um a cada quatro inscritos faltou à prova do concurso da Guarda Municipal de Londrina

Para garantir a segurança e organização, 900 pessoas trabalharam durante todo o dia na logística e fiscalização, limpeza e apoio. Ao todos, foram utilizadas 275 salas, nos quatro locais de provas. Em entrevista concedida neste domingo, a secretária municipal de Recursos Humanos de Londrina, Julliana Faggion Bellusci, comentou que o município tem grande expectativa quanto ao concurso da Guarda Municipal. A expectativa é de que os aprovados possam atuar a partir do primeiro semestre do ano que vem.

O concurso público da Guarda Municipal de Londrina registrou um total de 2.463 candidatos ausentes, o que representa 27,33% do total de inscritos (8.943). O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (8) pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), responsável pela realização do certame. Neste domingo (7), foram aplicadas as provas objetiva e dissertativa de Conhecimentos Gerais e Específicos no Campus da UEL, na Unicesumar, no Colégio de Aplicação e no Colégio Vicente Rijo.

Etapas





A partir da prova deste domingo, serão classificados os candidatos que obtiverem pelo menos 50% de acerto, não zerando em qualquer uma das áreas de conhecimento. De acordo com o edital do concurso, serão corrigidas as provas de 650 candidatos classificados na prova objetiva, sendo 533 inscritos no sistema de ampla concorrência, 78 afro-brasileiros e 39 pessoas com deficiência. O resultado desta etapa será divulgado no dia 22 de agosto, a partir das 17 horas, no site da Cops.

Os aprovados nesta fase passarão para a etapa seguinte, que prevê um teste de aptidão física, de caráter eliminatório, entre os dias 18 e 20 de setembro. A lista dos candidatos aptos será divulgada no dia 26 de setembro, também a partir das 17h, no portal da Cops.





A partir desta listagem, a Prefeitura de Londrina deverá convocar os aprovados para a terceira fase do concurso, a Investigação de Conduta, que será feita pela Secretaria Municipal de Defesa Social de Londrina. Os nomes dos convocados serão publicados em ordem classificatória, em edital, no Jornal Oficial de Londrina. Os candidatos que forem convocados deverão obrigatoriamente se apresentar no prazo e local estabelecidos em edital específico a ser publicado posteriormente.





Os aprovados na investigação de conduta passarão para a etapa final, que prevê habilitação para o Curso de Formação (investigação clínica e avaliação psicológica para o manuseio de armas de fogo). Serão chamados os candidatos aprovados conforme número de vagas do edital, em ordem classificatória. A convocação será por meio de publicação no Jornal Oficial. Os candidatos deverão apresentar exames e avaliações previstas no edital do concurso.