Uso de máscaras volta a ser obrigatório em espaços fechados da UEL

O uso de máscaras volta a ser obrigatório em ambientes fechados na UEL (Universidade Estadual de Londrina) a partir da próxima segunda-feira (5). A determinação foi assinada pela reitora da universidade, Marta Favaro, em um ato executivo.





O documento, que foi publicado nesta sexta-feira (2), recomenda o uso de máscara facial de proteção individual em ambientes abertos da Universidade e reitera a obrigatoriedade da utilização de máscara para indivíduos que apresentarem sintomas respiratórios, tanto em ambientes abertos quanto fechados.

As determinações têm validade até 22 de janeiro de 2023 e a decisão foi tomada considerando a análise e a recomendação do Comitê Técnico de Enfrentamento à covid-19, que considerou o aumento no número de casos de Covid-19 na maioria do Estados, inclusive no Paraná, e no município de Londrina.





As disposições do Ato Executivo não se aplicam aos servidores, docentes e estudantes atuantes no HU/UEL (Hospital Universitário), HV (Hospital Veterinário), COU (Clínica Odontológica), Bebê Clínica, Farmácia Universitária e Clínica Psicológica, que poderão dispor de regramento específico por meio de ato normativo próprio.





Veja na íntegra o Ato Executivo 147/2022.