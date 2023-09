Usuários da UBS Guanabara devem procurar outras unidades a partir de segunda em Londrina

A partir de segunda-feira (25), os atendimentos oferecidos na UBS do Parque Guanabara (rua Montevidéu, 605) passarão a ser realizados em outras unidades básicas de saúde, devido à reforma que será iniciada no espaço na quarta-feira (27).







A previsão é que as obras sejam concluídas em três meses e, entre segunda (25) e terça-feira (26), as equipes farão o transporte do mobiliário e equipamentos da UBS, que já estará fechada, para o local onde ficarão armazenados nesse período.



Durante o período da reforma, a distribuição dos serviços que são prestados pela UBS Guanabara ficará da seguinte forma:







– UBS Centro (Rua Senador Souza Naves, 754): Coleta de exames laboratoriais, retirada de tiras para HGT, fornecimento de medicamentos contínuos, atendimentos de enfermagem e consultas médicas com clínico-geral.



– UBS da Vila Brasil (Rua Argentina, 600): Atendimentos de ginecologia, pediatria, fisioterapia, enfermagem e nutrição. Além disso, também ficará responsável pela agenda de BCG, aplicação de vacinas especiais já solicitadas e dispensação de materiais para curativos, ostomias, fraldas e dietas especiais.



– UBS da Vila Fraternidade (Rua Santa Madalena, 89): atendimentos odontológicos.



– Policlínica (Rua Brasil, 1.032, Centro): atendimentos psicológicos.