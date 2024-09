UTFPR oferece treinos de flag football para estudantes da Apae

Toda sexta-feira, das 8h30 às 10h30, cerca de 30 alunos da Escola Municipal Procopense Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) vão à quadra da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em Cornélio Procópio, praticar o flag football - esporte derivado do futebol americano e que estará presente nas próximas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles.





O treinamento é feito pelos atletas do Wolves, que desde 2018 é um projeto de extensão coordenado pela professora Sônia Maria Rodrigues. A criação do time foi iniciativa direta de dois estudantes de Engenharia Eletrônica, Vinícius Moura e Victor Moura.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O PROJETO





Diferente do futebol americano, que exige mais contato entre os jogadores, no flag football os participantes utilizam bandeiras amarradas no corpo para delimitar o contato.

Publicidade





Especialmente para os alunos da Apae, a atividade também recebe modificações. Dez atletas do Wolves vão à quadra para ajudar na aplicação das atividades .





“O jogo que passamos para eles é um pouco mais didático, com as flags (bandeiras) tendo um tamanho maior. Algumas práticas possuem mais jogadores e, às vezes, um tamanho de “campo” reduzido, porque é feito na quadra”, explica a presidente do time e estudante de Engenharia de Controle e Automação, Ana Munhoz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: