Vacinação contra paralisa infantil nas escolas de Londrina é promovida pela Prefeitura

A Prefeitura de Londrina iniciou, na manhã desta quinta-feira (8), a vacinação contra poliomielite (paralisia infantil) nas unidades escolares municipais que atendem crianças de até quatro anos.





Até sexta-feira (9), as equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) percorrerão 136 unidades escolares, sendo 33 CMEIs (Centros Municipal de Educação Infantil), 58 CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados e 45 escolas municipais, para vacinar as crianças de 1 a 4 anos, público-alvo da campanha nacional.

Publicidade

Publicidade





Este trabalho resulta de uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e de Educação. E, para acompanhar o início das ações, os secretários das pastas, Felippe Machado e Maria Tereza Paschoal de Moraes, estiveram no CEI Alegria, localizado no Jardim Progresso, na manhã desta quinta.





Das 35 crianças presentes na creche, 25 receberam as gotas contra paralisia infantil, mediante autorização assinada pelos pais ou responsáveis. “Contamos com a colaboração dos diretores das unidades escolares, os quais enviaram autorização para as famílias na segunda (5) e na terça-feira (6), para que pudéssemos vacinar as crianças de 1 a 4 anos”, ressaltou a secretária de Educação.

Publicidade

Publicidade