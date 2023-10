Vai prestar UEL neste domingo? CMTU fará orientação no trânsito e colocará ônibus extras

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai monitorar o tráfego de veículos e orientar condutores no acesso ao campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina). A orientação será a partir das 12h, neste domingo (29), quando a universidade deverá receber 6.179 candidatos, distribuídos em sete centros, para a primeira fase do vestibular 2024.





Os agentes permanecerão na rotatória entre as avenidas Presidente Castelo Branco e Aniceto Espiga. Os servidores também estarão posicionados nas alças de ligação desta última via com a marginal da PR-445, nas proximidades do Hospital de Clínicas (HC).

Todas as entradas da UEL estarão liberadas e, para facilitar o acesso no campus, as duas pistas da Castelo Branco funcionarão em sentido único – em direção ao Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) – a partir do cruzamento com a Rua da Paz, onde está localizada a Praça Mahatma Gandhi.





A saída da PR-445 para a Castelo Branco, na rota Londrina – Cambé, estará interditada. Situadas no jardim Portal de Versalhes, as ruas Augusto Guerino e Kazuo Nishiyama também estarão fechadas na chegada à avenida.

De acordo com o gerente de Fiscalização da CMTU, Jonas Rico, o bloqueio tem como objetivo evitar o contrafluxo de automóveis, possibilitando que os vestibulandos cheguem com tranquilidade e rapidez à universidade.





“O fechamento vai durar do meio-dia às 14h, quando todos deverão já estar nas salas de aula. Nossa orientação é que os candidatos busquem chegar aos locais de prova com antecedência, a fim de evitar transtornos”, orientou.

Transporte





A CMTU vai reforçar o serviço de transporte coletivo com ônibus extras nas linhas que atendem às regiões com maior ocupação de salas.







Segundo informações da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), serão reforçadas as linhas 113 – Pioneiros; 202 – Roseira; 210 – União da Vitória; 213 – Shopping Catuaí; 305 – Campus Universitário; 307 – Avelino Vieira; 314 – Olímpico; 406 – Aquiles Stenghel; 601 – Terminal Acapulco e 904 – Terminal Vivi | UEL | Terminal Acapulco.





Além de Londrina, as provas do vestibular serão aplicadas em Curitiba, Cascavel, Umuarama e Guarapuava. A expectativa é que um total de 16.378 candidatos participem do concurso, cujo resultado da primeira fase será divulgado no próximo dia 13 de novembro, a partir das 17h. A segunda fase será realizada nos 26, 27 e 28 do mesmo mês. (Com informações de Danylo Alvares/N.Com com Agência UEL)