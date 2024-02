Vazamento em adutora que liga reservatórios Norte e Vivi Xavier afeta abastecimento de água em Londrina

Um vazamento na adutora que liga os reservatórios Norte e Vivi Xavier em Londrina neste domingo (4) compromete o abastecimento de água. A divulgação à imprensa ocorreu às 14h18 e, segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), o término do conserto está previsto para às 16h e a normalização do fornecimento deve se dar por volta das 21h.





Os bairros afetados são: Jardim Gávea, Jardim Paris, Residencial Cancun, Residencial Prof. Madalena, Portal do Sol, Conjunto Parigot de Souza 2, Conjunto José Giordano, Conjunto Chefe Newton Guimarães, Regularização Cohab, Jardim Moriá, Jardim São Jorge, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria, Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial do Café, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, conjuntos Parigot de Souza 1 e 3, Jardim Dos Estados, Jardim Alto da Boa Vista 1, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Vivi Xavier, conjuntos Manoel Gonçalves 1 e 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim Das Palmeiras, Jardim Planalto, Jardim Belle Ville, Conjunto Sebastião de Melo Cesar, Parque Industrial Germano Balan, Jardim Prof. Marieta, Jardim Viena, Parque Agro. Ind. Maria Estela Eldorado 2, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas De Portugal e Chácaras Fonteque.

A orientação é fazer uso da água com economia, priorizando alimentação e higiene pessoal.





Podem ficar desabastecidos principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Seguindo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todos os imóveis devem possuir o reservatório. A Sanepar sugere uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.