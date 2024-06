Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quarta-feira

Comissão de Justiça dá sinal verde para projeto de compra de sede da Guarda Municipal de Londrina

O projeto de lei enviado pelo Executivo que pretende desafetar do uso comum duas áreas de propriedade do município e permutá-las por um imóvel particular para abrigar a sede da GM (Guarda Municipal) recebeu sinal verde da Comissão de Justiça