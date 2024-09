Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta sexta-feira

Londrina: Simepar prevê chuva para domingo e segunda, mas tempo deve continuar seco nos dias seguintes

Após semanas de calor e tempo seco, Londrina está com previsões de chuva para o começo da semana, no domingo (15) e na segunda-feira (16). De acordo com o site do Simepar, o acumulado de chuva para os dois dias vai chegar a 61,1 milímetros.